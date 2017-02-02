Самый дорогой в мире дом стоит 250 миллионов долларов (ВИДЕО)

На YouTube появилось видео самого дорогого особняка в США стоимостью 250 млн долларов, к которому прилагается автопарк, вертолет, яхта и прислуга.

Самый дорогой дом расположен в пригороде американского Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Стоимость недвижимости оценивается в 250 миллионов долларов.

Площадь фешенебельного четырехэтажного особняка с панорамным видом на Тихий океан составляет 3,5 тысячи квадратных метров.

По информации риэлторов, в доме имеется 12 спален, 21 ванная комната, три кухни, а также домашний кинотеатр на 40 зрителей, бар у бассейна, четыре дорожки для игры в боулинг, два заполненных винных погреба, 130 различных произведений искусства со всего мира.

Помимо этого к дому прилагается парк роскошных автомобилей общей стоимостью в 30 млн долларов, среди которых есть машины престижных марок Rolls-Royce, Bugatti и винтажный кабриолет Allard, а также вертолет, парусная яхта и семь человек прислуги.

Отметим, что дом принадлежит Брюсу Маковски, который сколотил свое состояние на продаже женских сумочек QVC, а затем занялся торговлей элитной недвижимости.

Примечательно, что этот особняк был построен специально для продажи, а не для того, чтобы жить в нем самому.

«Сегодня люди готовы заплатить по 300 млн долларов за лодку, на которой проводят около двух месяцев в году, а остальное время они живут в домах стоимостью от 30 до 40 млн долларов.

Я считаю, что это лишено всякого смысла, поэтому я и решил построить дом, похожий на роскошную яхту, в котором можно жить круглый год, наслаждаясь всем, что тебя окружает», —говорит Маковски.

Пользователи Сети сошлись во мнении, что хозяевам этого дома будет «скучно умирать», ведь «в раю не так интересно».

К слову, видео с презентацией фешенебельного особняка всего за неделю собрало более 1 млн просмотров на YouTube.