Тимати похвастался милым фото с дочерью

Тимати доказал поклонникам, что он не только хороший певец и бизнесмен, но также великолепный отец.

Вот уже несколько дней Тимати позабыл о работе и проводит все свое свободное время с маленькой дочерью Алисой, которая обычно находится под присмотром его мамы, передает Viva!

Заботливый папа показывет дочке мир, знакомит с экзотическими жителями острова, учит серфингу и окружает ее невероятно и искренней любовью.

Глядя на последние фото, на которых Алиса сидит у папы на плечах, или же дурачится с ним в постели, становится очевидно, как сильно Тимати любит свою дочь.

Еще бы, едь она действительно очень интересная девочка не только для своего папы, но и для миллионов подписчиков, которые активно следят за тем, как Алиса Тимуровна учится читать, сочинять сказки, играть на фортепиано и любит этот мир.