Меган Маркл рассказала, как ей удалось завоевать сердце принца Гарри

Актриса признается, что всегда с удовольствием готовит дома, если выдается свободный вечер

Актрисе Меган Маркл удалось покорить сердце самого завидного холостяка Британии, принца Гарри. Так, в одном из американских телевизионных шоу актриса рассказала, из чего состоят ее будни.

По словам Меган, во время съемок она просыпается не позднее ‪4:45 утра и сразу же выпивает стакан теплой воды с лимоном. Затем она занимается йогой, после чего завтракает, как правило, овсяной кашей с бананами и сиропом из агавы.

На съемочной площадке актриса обедает (салат с курицей или индейкой), а в перерывах между дублями перекусывает яблоками с миндальным маслом и зеленым смузи. Вечером Меган может побаловать себя пастой.

Невеста принца Гарри шутит, что всем десертам мира предпочитает хорошее, выдержанное временем красное вино.

Кроме того, Меган Маркл признается, что всегда с удовольствием готовит дома, если выдается свободный вечер. Помимо низкокалорийного соуса для пасты из цуккини в числе ее фирменных блюд также значатся нежнейшие говяжьи стейки.

Возможно, именно через желудок 35-летней актрисе и удалось проложить путь к сердцу самого убежденного холостяка Британии.