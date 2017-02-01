Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

01.02.17 12:50Сколько просмотров этой статьи122Сколько комментариев этой статьи0

Ученые NASA обнаружили на поверхности Марса гигантские образования высотой с 16-этажный дом и другие необычные структуры.

Открытые образования получили название «ломаные гребни». Они имеют необычную структуру с острыми краями. Некоторые из гребней похожи на острые лезвия и достигают высоты 16-этажного здания. Уфологи и приверженцы теории внеземных цивилизаций заявили о находке многоквартирных домов древних марсиан, но ученые уверяют, что «ломаные гребни» появились без участия инопланетного разума.

Необычные геологические структуры могли сформироваться, по мнению планетологов, много миллионов лет назад из-за извержения лавы.

По мнению исследователей, необычные образования на поверхности Красной планеты возникли несколько миллионов лет назад и имеют вулканическое происхождение. Их необычная ломаная структура объясняется тем, что лава протекала по уже сложившимся трещинам.

Подробное изучение марсианских построек позволит ученым получить дополнительный научный материал о ранней истории Марса.

Ранее уфологии обнаружили на Марсе постройку, которая внешне напоминала гробницу. Именно такие строили в Японии.

Кроме того, многократно объявлялось о находках окаменевших животных и даже фигур, напоминающих человеческие.

Надо сказать, что все уфологи уверенны, что планета Марс не всегда была безжизненной. Существует теория, что природные катаклизмы, либо своего рода войны вынудили марсиан искать прибежище на других планетах.

Тем не менее, ученые НАСА не комментируют подобные находки и теории.

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Среда, 01.02.2017

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