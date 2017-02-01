Apple отчиталась о рекордных продажах iPhone

01.02.17 10:20Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Компания заявляет о рекордной выручке.

Компания Apple отчиталась о рекордной за всю свою историю квартальной выручке. Согласно отчетности, поступления от продаж за последние три месяца прошлого года составили 78,4 млрд долларов.

По словам генерального директора Apple Тима Кука, за четвертый квартал минувшего года Apple продала больше смартфонов iPhone, чем когда-либо прежде.

Всего в период с октября по конец декабря 2016 года компания продала 78,29 млн смартфонов iPhone. В 2015 году за аналогичный период было продано 74,78 млн смартфонов Apple.

По данным компании, рекордной оказалась и выручка от продаж компьютеров Mac и "умных часов" Apple Watch, а также от продажи ряда сервисов Apple.

За несколько часов после представления отчетности за последний квартал 2016 года акции Apple выросли в цене на 3%.

На протяжении трех предыдущих кварталов выручка Apple падала - в основном из-за роста конкуренции со стороны китайских производителей и падения спроса на продукцию компании в Китае.

Отметим, в 2017 году Apple готовит премиальный смартфон от дизайнерской студии, кодовое имя которого - Ferrari. Гаджет станет одной из трех моделей iPhone, которые компания представит в этом году.

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