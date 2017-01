Интернет-пользователей заинтересовала фотография 80 соколов саудовского принца, летящих на самолете Фотография десятков охотничьих соколов, сидящих в салоне самолета вместе с пассажирами, опубликованная накануне пользователем портала Reddit.com, в течение 24 часов стала вирусной, а ряд СМИ написал о некоем саудовском принце, купившем для 80 своих птиц персональные билеты на самолет. "Мой друг-капитан прислал мне это фото. Саудовский принц купил билет для своих 80 ястребов", - пояснил пользователь Lensoo, с готовностью признавшись позже, что он не смотрит National Geographic, поэтому не сразу опознал, что на картинке не ястребы, а соколы. Автора поста начали осаждать журналисты, которым он предоставил оригинальные фотографии, поскольку одна из двух, выложенная им на Reddit и в Instagram, потеряла в качестве. "ABC, NBC, Gizmodo - все хотят больше информации и картинок", - написал он. "NBC, CNN, ABC, Business Insider хотят оригинальное фото и разрешение (на воспроизведение)". "Если вы летали Ethihad или Emirates или Qatar, вы могли заметить какого-нибудь пассажира первого класса с соколом", - отметил один из комментаторов Reddit. В самом деле, как пишет Gizmodo, соколиная охота стала столь популярной в ОАЭ, что национальный перевозчик Etihad Airways обозначил политику в отношении этих птиц. "Мы занимаемся перевозкой соколов в главном салоне воздушного судна при условии, что все необходимые документы получены", - указано на сайте авиакомпании. Как пишет британское издание The Daily Express, неясно, какой компанией перевозились птицы и кто разрешил взять сразу столько питомцев в салон: большинство перевозчиков устанавливают ограничения в количестве. Так, в правилах Qatar Airways говорится о максимум шести соколах, которых можно взять в салон экономического класса. Сайт The Atlas Obscura в 2015 году писал, что в ОАЭ соколам разрешено путешествовать наравне с обычными пассажирами при наличии у них паспорта, и с 2002-го по 2013 год правительство выдало более 28 тысяч соколиных паспортов. Система паспортов для соколов создана в 2002 году Конвенцией о международной торговле исчезающими видами флоры и фауны для борьбы с контрабандой соколов, популярных в охотничьих и спортивных соревнованиях. Паспорт позволяет соколу улететь самолетом в Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Пакистан, Марокко и Сирию и действителен в течение трех лет. Представитель авиакомпании Flydubai рассказал изданию The National, что у соколов должно быть свое место и их сажают на специальную ткань, чтобы избежать несчастных случаев. По его словам, в апреле 2015 года салоны бизнес-класса были зарезервированы под соколов, так что, делает вывод, Business Insider, подобные случаи не так редки, как можно было бы подумать. Представитель Etihad заявил изданию, что по ряду признаков вряд ли фото сделано в одном из самолетов этой авиакомпании. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама