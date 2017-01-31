Состоялась жеребьевка Евровидения-2017 В первом полуфинале примут участие 18 стран, а во втором – 19. В Киеве состоялась жеребьевка стран-участниц международного песенного конкурса Евровидение-2017, в ходе которой были определены составы двух полуфиналов. Распределение 37 стран произошло так: Первый полуфинал (9 мая): Италия, Испания, Великобритания, Черногория, Финляндия, Грузия, Кипр, Португалия, Бельгия, Словения, Швеция, Армения, Молдова, Чехия, Латвия, Албания, Исландия, Азербайджан, Греция, Австралия, Польша. Второй полуфинал (11 мая): Германия, Франция, Украина, Швейцария, Македония, Эстония, Израиль, Болгария, Мальта, Нидерланды, Сербия, Дания, Россия, Румыния, Сан-Марино, Литва, Хорватия, Норвегия, Беларусь, Венгрия, Австрия, Ирландия. Точный порядок выступления участников стран-участниц Евровидения будет определен позже. Напомним, страны "большой пятерки" (Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания), а также страна-хозяйка конкурса Украина автоматически прошли в финал. Также в Киеве состоялась церемония передачи символического ключа от конкурса мэру Киева Виталию Кличко от главы Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама