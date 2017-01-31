Николаевщина заняла 13 место в экологическом рейтинге областей Украины

31.01.17 12:33Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Николаевская область заняла 13 позицию в экологическом рейтинге областей Украины, составленным журналом Фокус.

Всего в экологическом рейтинге Украины учитывались данные из 24 областей.

Для этого брались 6 показателей: выбросы в атмосферу загрязняющих веществ; сброс сточных, шахтно-карьерных и коллекторно-дренажных вод; доля питьевой воды, которая по качеству не соответствует стандарту; создание особо опасных отходов I–III классов (неоновые лампы, батарейки, кислоты и т. д.); концентрацию нитратов в почве; а также среднегодовую дозу радонового облучения, получаемого человеком, который 80% времени проводит в помещении.

Также проводилась параллель между этими данными и двумя показателями, относящимися к здоровью человека: количеством злокачественных новообразований и средней продолжительностью жизни совокупно для мужчин и женщин.

В итоге, самыми безопасными областями стали Черновецкая, Закарпатская и Волынская, а самыми опасными для здоровья: Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области. Николаевская область расположилась в середине рейтинга заняв 13 место.

В нашем регионе существует более тысячи предприятий, которые загрязняют воздух. Но Министерство экологии и природных ресурсов выделяет три крупных предприятия в нашей области, которые более других влияют на экологию.

Среди них предприятие по производству стройматериалов «Югцемент», выбрасывающее в атмосферу соединения азота и оксида углерода, Николаевское линейное управление магистральных газопроводов и КП «Николаевгаз», загрязняющие воздух метаном.

Кроме того, Николаевщина занимает четвертое место в Украине по созданию особо опасных отходов. В нашей области 368 мусорных свалок, совокупная площадь которых составляет свыше 100 га.

Также отмечается, что за 2015 год в области выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составили 15,8 тысяч тонн, а сброс сточных вод — 77 миллионов кубометров.

Похожие новости

27.01.17 14:31"Людям не платят – они увольняются", - Сенкевич.

25.01.17 13:52Кабмин декоммунизировал порты "Ильичевск" и "Октябрьск"

24.01.17 11:46Жертва николаевского садиста: "Когда зашивал мне рану по живому, грозился убить, если закричу"

17.01.17 19:53Депутатом вместо вице-мэра Омельчука стала сотрудница «Гуртожитка»

13.01.17 21:00Первые результаты нового удара правительства по предпринимателям

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.01.2017

Закругление верхнее-левое

13:458 николаевских улиц завтра временно будут лишены света

13:44В Николаеве пройдет акция «Николаев — чистый город»

13:28Немецкий банк заплатит $630 млн за отмывание российских денег

13:15В Николаеве неизвестные напали на директора одной из крупнейших школ

13:03В Ужгороде собака напала на пенсионерку и ее питомца. Видео

12:51На Николаевщине мошенницу, которая обманывала пенсионеров, приговорили к 5,1 годам

12:33Николаевщина заняла 13 место в экологическом рейтинге областей Украины

12:15Гостиница в тюрьме

12:10Николаевский морской порт перевалил свой первый миллион в этом году

12:00Прокуратура Киева получила разрешение на задержание экс-главы банка Михайловский

11:45Японцы построили карбоновую «Тойоту» с 800-сильным мотором (видео)

11:35Россия и боевики пообещали остановить обстрелы на 7 часов в адской Авдеевке

11:28В Украине дорожает почти все: что будет с ценами в феврале

11:13В медицинских учреждениях Николаева появятся "окошки жизни" для подкидышей

10:36На Николаевщине "подруга" дважды крала мобильные телефоны у женщины

10:33Стало известно, сколько предпринимателей прекратили свою деятельность.

10:22200 шахтеров оказались под землей на шахте имени Засядька

10:17Коммунальщики требуют дотаций из бюджета

10:09Мать, бросившая на Николаевщине новорожденную дочь, оставила прощальную записку

10:00Бенедикт Камбербэтч снялся в музыкальном клипе (ВИДЕО)

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Страницы фотоальбома. Фото: Николаевский облсовет

17.01.17 13:441280

На Николаевщине к юбилею села презентовали исторический фотоальбом

17.01.17 13:591080

Николаевские оперативники задержали серийного грабителя

17.01.17 14:061300

Верховная Рада ввела электронные билеты в городском транспорте

17.01.17 14:141180

Порт Южный, Южную и Юго-Западную ж/д переименуют

Самые читаемые

17.01.17 18:0018370

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2212620

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:417560

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

18.01.17 14:267310

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама