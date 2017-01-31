Николаевщина заняла 13 место в экологическом рейтинге областей Украины

Николаевская область заняла 13 позицию в экологическом рейтинге областей Украины, составленным журналом Фокус.

Всего в экологическом рейтинге Украины учитывались данные из 24 областей.

Для этого брались 6 показателей: выбросы в атмосферу загрязняющих веществ; сброс сточных, шахтно-карьерных и коллекторно-дренажных вод; доля питьевой воды, которая по качеству не соответствует стандарту; создание особо опасных отходов I–III классов (неоновые лампы, батарейки, кислоты и т. д.); концентрацию нитратов в почве; а также среднегодовую дозу радонового облучения, получаемого человеком, который 80% времени проводит в помещении.

Также проводилась параллель между этими данными и двумя показателями, относящимися к здоровью человека: количеством злокачественных новообразований и средней продолжительностью жизни совокупно для мужчин и женщин.

В итоге, самыми безопасными областями стали Черновецкая, Закарпатская и Волынская, а самыми опасными для здоровья: Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области. Николаевская область расположилась в середине рейтинга заняв 13 место.

В нашем регионе существует более тысячи предприятий, которые загрязняют воздух. Но Министерство экологии и природных ресурсов выделяет три крупных предприятия в нашей области, которые более других влияют на экологию.

Среди них предприятие по производству стройматериалов «Югцемент», выбрасывающее в атмосферу соединения азота и оксида углерода, Николаевское линейное управление магистральных газопроводов и КП «Николаевгаз», загрязняющие воздух метаном.

Кроме того, Николаевщина занимает четвертое место в Украине по созданию особо опасных отходов. В нашей области 368 мусорных свалок, совокупная площадь которых составляет свыше 100 га.

Также отмечается, что за 2015 год в области выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составили 15,8 тысяч тонн, а сброс сточных вод — 77 миллионов кубометров.