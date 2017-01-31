Японцы построили карбоновую «Тойоту» с 800-сильным мотором (видео)

31.01.17 11:45Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Японская компания HKS разработала новый автомобиль для участия в соревнованиях Time Attack, где гонщики устанавливают лучшие времена круга, как в квалификации Формулы-1. Машину, именуемую HKS GTS800, построили на базе купе Toyota GT86, которое получило полостью новый карбоновый кузов.

Двухдверка укомплектована сильно модифицированной версией стандартного двигателя. Рабочий объем агрегата увеличили до 2,5 литра, он получил гоночный «сухой» картер, а также приводной нагнетатель.

Точных данных об отдаче мотора, который дополнительно сдвинули внутрь колесной базы, нет, но предполагается, что он развивает около 800 лошадиных сил. Купе также получило большие крылья как в передней, так и в задней частях кузова.

Как отмечают в Speedhunters, элементы спроектированы таким образом, что они добавляют прижимную силу в поворотах, но оказывают минимальное сопротивление при движении по прямой. HKS GTS800 также укомплектовали новой подвеской, боковым выхлопом, выведенным через пассажирскую дверь, гоночным креслом Bride, цифровой приборной панелью AiM, рулем Nardi, а также 18-дюймовыми колесными дисками Advan GT с полусликами Yokohama Advan A050 размерностью 295/35.

Auto Messe Web утверждает, что проект GTS800 является последним, который был лично одобрен президентом HKS Хироюки Хасэгавой перед его смертью. Автомобиль специально готовился для того, чтобы установить рекорд круга на японской гоночной трассе «Цукуба».

Создатели предполагают, что машина проедет двухкилометровый трек примерно за 50 секунд. Сейчас лучшее достижение для автомобилей Time Attack составляет 51,127 секунды. Абсолютный рекорд круга в 2015 году установил экс-пилот Формулы-1 Камуи Кобаяси за рулем формульной машины Super Formula — 44,008 секунды.

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