Євробачення-2017: Україна обрала логотип і запрошує "вшанувати розмаїття"

Організатори Євробачення-2017 обрали гасло й логотип конкурсу, який на початку травня відбудеться у Києві.

Гаслом музичного конкурсу обрали "Celebrate Diversity", що українською можна перекласти як "Відзначаймо / звеличуймо / шануймо різноманітність".

"Воно добре доповнює творчий дизайн цьогорічного пісенного конкурсу, в основі якого – традиційне українське намисто, що є не тільки найдавнішою жіночою прикрасою, а й вважається оберегом.

Неповторності прикрасі надає саме те, що вона складається з великої кількості різноманітних намистин, кожна з яких – особлива", – йдеться на сайті "UA:Перший"

Креативну концепцію Євробачення-2017 створювали дві українські креативні агенції. Узявши намисто за основу логотипу, вони надали кожному елементу прикраси свого візерунку й форми.

"Celebrate Diversity" стане ключовою темою для усіх аспектів пісенного конкурсу цього року.

"Слоган і логотип події дають розуміння української культури та уявлення про те, що чекатиме на фанів, які приїдуть до Києва в травні. Україна відзначиться поєднанням культури, технологій та індивідуального творчого запалу всіх 43 конкурсантів", – йдеться у повідомленні.