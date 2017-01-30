Наследникам умершей француженки досталась квартира с антиквариатом

Более 70 лет назад 23-летняя парижанка решила покинуть квартиру в столице. В течение всей своей жизни женщина исправно оплачивала все коммунальные платежи, однако обратно все же не вернулась.

Лишь после ее смерти наследники узнали о существовании квартиры.

Хозяйка квартиры, мадам де Флориан, опасаясь за свою жизнь, вынуждена была покинуть Париж в 1940 году.

Тогда городу грозил захват немецкими войсками.

Женщина заперла на ключ квартиру, забрав с собой лишь самое необходимое.

В течение 70 лет мадам де Флориан (De Florian) исправно платила аренду квартиры, однако никто из родных не знал о ней.

В возрасте 91 года женщина скончалась, и только тогда семья узнала о наследстве.

Для оценки содержимого квартиры наследники пригласили аукциониста Olivier Choppin-Janvry.

Эксперт и его команда были шокированы — время будто бы застыло в этих апартаментах.

Старинные столовые приборы, картины, а также мебель 1900-х годов, которая уже стала антиквариатом.

Все вокруг было покрыто слоем паутины и пыли.

Впрочем, самым ценным предметом эксперты признали картину с изображением неизвестной дамы в розовом платье.

Позже выяснилось, что это портрет предыдущей хозяйки квартиры Марты де Флориан.

Женщина была светской львицей в 1880-х годах, блистала на сцене и имела многих поклонников среди самых высокопоставленных лиц, включая президента и премьер-министров.

Полотно принадлежит кисти итальянского мастера Джованни Болдини.

Эту работу удалось продать на аукционе за $3,4 млн. Таким образом, она стала самой дорогой картиной живописца.