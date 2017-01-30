Французская стоматолог-хирург стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2017»

Нынешней победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 24-летняя француженка Ирис Миттенар.

Об этом сообщает Reuters. Новость передает «Пресса Украины».

Сегодня, 30 января, состоялась церемония награждения ежегодного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2017». Победительницей стала 24-летняя француженка Ирис Миттенар (Iris Mittenaere), которая учится на стоматолога-хирурга. В этом году 65-й конкурс красоты проходил в столице Филиппин Маниле. Столица в третий раз принимает у себя мероприятие.

Всего в этом году за звание самой красивой девушки во Вселенной вместе с победительницей боролись 85 девушек из разных стран. Второе место и звание первой вице-мисс Вселенной завоевала мес Гаити Ракель Пелисье (Raquel Pelissier). Второй вице-мисс стала представительница Колумбии Андреа продукт (Andrea Tovar).

Первый конкурс был проведен в Лонг-Бич в 1952 году. Победительницей стала Арми Куусела из Финляндии. Конкурс был впервые показан по телевидению в 1955 году. К 1971 году конкурс проводился в США, но с 1972 он каждый год проводится в новой стране. Участницы конкурса Мисс Вселенная, как правило, отбираются на национальных конкурсах красоты стран-участниц. Минимальный возраст участника Мисс Вселенная должна составлять 18 лет.