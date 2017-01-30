Французская стоматолог-хирург стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2017»

30.01.17 13:51Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Нынешней победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 24-летняя француженка Ирис Миттенар.

Об этом сообщает Reuters. Новость передает «Пресса Украины».

Сегодня, 30 января, состоялась церемония награждения ежегодного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2017». Победительницей стала 24-летняя француженка Ирис Миттенар (Iris Mittenaere), которая учится на стоматолога-хирурга. В этом году 65-й конкурс красоты проходил в столице Филиппин Маниле. Столица в третий раз принимает у себя мероприятие.

Всего в этом году за звание самой красивой девушки во Вселенной вместе с победительницей боролись 85 девушек из разных стран. Второе место и звание первой вице-мисс Вселенной завоевала мес Гаити Ракель Пелисье (Raquel Pelissier). Второй вице-мисс стала представительница Колумбии Андреа продукт (Andrea Tovar).

Первый конкурс был проведен в Лонг-Бич в 1952 году. Победительницей стала Арми Куусела из Финляндии. Конкурс был впервые показан по телевидению в 1955 году. К 1971 году конкурс проводился в США, но с 1972 он каждый год проводится в новой стране. Участницы конкурса Мисс Вселенная, как правило, отбираются на национальных конкурсах красоты стран-участниц. Минимальный возраст участника Мисс Вселенная должна составлять 18 лет.

Похожие новости

30.01.17 13:15Хозяйка отеля: "Еду моим котам готовит специально нанятый человек"

30.01.17 13:07Гильдия киноактеров США назвала лучшие фильмы 2016 года

30.01.17 12:52Военнослужащие Харьковского университета Воздушных Сил приняли участие в флешмобе отжиманий

05.01.15 10:46Наука открывает Бога?

05.11.13 14:21«Мисс Вселенная» стартовала в Москве (видео)

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 30.01.2017

Закругление верхнее-левое

17:00Миколаївці занепокоєні підготовкою до розпродажу парку «Дружба» в Корабельному районі

16:50Николаевец обнаружил у себя во дворе гранату с поминальным венком

16:45Английский клуб обменяет болельщикам футболки с фамилией Пайе за половину стоимости

16:30Наследникам умершей француженки досталась квартира с антиквариатом

16:13Парасюк про блокаду Донбасу: Уявіть, триває перестрілка, а збоку туди-сюди ходить поїзд з товарами. Військовим огидно це бачити

16:00В мальчика из Днепра стрелял семилетний друг

15:50В обстрілювану Авдіївку направлено додатковий загін поліції

15:45В СБУ розповіли про катастрофічні наслідки економічної блокади Донбасу

15:30В Корабельном районе в очередной раз задержали наркомана

15:15Харьковчанин вошел в десятку лучших ледолазов мира

15:10Жители Терновки жалуются на отсутствие транспорта

15:02Котельная на альтернативном топливе начала обогревать психиатрическую больницу №2

14:55Губернатор Николаевщины собирает представителей бизнеса на общий съезд

14:45Новые экстремальные штрафы шокируют украинцев

14:30Лидер правящей партии, в Польше заявил,что легитимизация УПА поставит крест на польско-украинских отношениях

14:20Собаки оказались меломанами

14:15На Николаевщине простились с 22-летним бойцом, погибшим от вражеской пули в зоне АТО

14:00"Неуемные «украинские патриоты» срезали рельсы, ведущие с территории ЛНР в оккупированную Украиной Попасную" - Владимир Парасюк

13:51Французская стоматолог-хирург стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2017»

13:20Оккупанты запланировали массовое сокращение на донецкой фабрике «Винтер»

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

16.01.17 17:191060

В Корабельному районі Миколаєва перехожі знайшли двох 4-річних дітей

16.01.17 17:331260

В Николаеве произошло тройное ДТП

16.01.17 17:351270

Заявление фракции политической партии «Наш край» в Николаевском городском совете

16.01.17 18:201090

В Николаеве полиция ищет грузовик, который врезался в "Тойоту"

Самые читаемые

17.01.17 18:0018080

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2212550

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

18.01.17 14:267140

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

24.01.17 00:417140

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама