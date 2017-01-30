Гильдия киноактеров США назвала лучшие фильмы 2016 года

30.01.17 13:07Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Главный приз достался фильму "Скрытые фигуры" , который рассказывает о группе афро-американок, проводящих для НАСА серию математических вычислений, необходимых для осуществления первой космической миссии.

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Гильдии киноактеров США, которая также называется SAG Awards (Screen Actors Guild Awards). Это одна из самых престижных кинопремий мире, многие из ее победителей впоследствии становятся лауреатами "Оскара".

В 2017 году в главной номинации "Лучший актерский состав" победил фильм "Скрытые фигуры" американского режиссера Теда Мелфи. А вот нашумевшая картина "Ла-Ла-Лэнд", которая получила 14 номинаций на "Оскар", победила только в одной категории. Гильдия киноактеров назвала Эмму Стоун лучшей актрисой.

Лучший актерский ансамбль

"Скрытые фигуры"

Лучшая мужская роль

Дензел Вашингтон — "Ограды"

Лучшая женская роль

Эмма Стоун — "Ла-Ла Ленд"

Лучшая мужская роль второго плана

Махершала Али — "Лунный свет"

Лучшая женская роль второго плана

Виола Дэвис — "Ограды"

Лучшая команда каскадеров

"По соображениям совести"

Номинанты премии SAG в области телевидения

Лучший актер в драматическом сериале

Питер Динклэйдж — "Игра престолов"

Лучшая актриса в драматическом сериале

Клер Фой — "Корона"

Лучший актер в комедийном сериале

Уильям Х. Мэйси — "Бесстыдники"

Лучшая актриса в комедийном сериале

Джулия Луис-Дрейфус — "Вице-президент"

Лучший актер в телефильме или мини-сериале

Брайан Крэнстон — "До самого конца"

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале

Сара Полсон — "Американская история преступлений"

Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале

"Очень странные дела"

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале

"Оранжевый — хит сезона"

Лучшая команда каскадеров

"Игра престолов"

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