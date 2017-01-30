Хозяйка отеля: "Еду моим котам готовит специально нанятый человек"

30.01.17 13:15Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

60 кошек стали изюминкой гостиницы в Закарпатье.

Селяне свозили котов мешками

Кошачье царство - именно так окрестили отель в горах Закарпатья, в Межгорском районе, побывавшие здесь туристы. Гостей встречают около 60 мурок всех мастей, которые живут тут уже больше десяти лет. Они здесь почти что хозяева - но со своими "обязанностями" и запретами.

Коты в отеле совмещают отдых с "работой" со дня ее основания - уже 12 лет, рассказала "КП" в Украине" владелица гостиницы Инна Кузьменко. Первым был домашний любимец хозяйки. А потом явилась пара хвостатых, зашли без спросу и нагло поселились во дворе. Прогнать рука не поднялась. Очевидно, окрестные коты "прослышали" про это - и в течение нескольких месяцев количество хвостатых постояльцев выросло до 15. И долго таким и оставалось. Пока в отель не начали возить детей на экскурсии, а удивленные увиденным детишки не растрезвонили о доброй "тете Инне" на всю округу.

  • Школьников привозили, чтобы показать наш мини-зоопарк - у нас тогда были вьетнамские свинки, еноты, кролики, но впечатлили их именно коты, - рассказывает Инна. - Хвостатые у нас живут, как короли: за ними ухаживает специально нанятая для этого женщина, готовит им еду - что в горном селе вообще нонсенс. Здесь кошки на самовыживании - в лучшем случае им молока от коровы нальют. Поэтому дети наблюдали за кошачьим бытом с круглыми глазами. Мы объяснили, что о братьях наших меньших нужно заботиться, быть в ответе за тех, кого приручили. И что вы думаете - нам пришлось отвечать за котов со всей округи. Нам их начали свозить мешками! Котят, вместе с ненужными хозяевам кошками, подбрасывали во двор. Так что последние четыре года у нас живут около 60 кошек.

"Женщина, я не к вам, я к вашим кошкам"

Некоторые были подобраны на дороге, а многие сами пришли. С перебитыми лапками и оторванными хвостами кошки сами приползали к Инне. Как они с такими травмами выжили - остается загадкой. Сейчас же все - ухоженные и довольные жизнью красавицы и красавцы.

В номера, конечно же, кошек не пускают, а для аллергиков работает отдельный корпус, на территорию которого котам вход строго запрещен. Но частенько туристы сами просят взять котика с собой.

  • Мы не разрешаем, но и запретить постояльцам не можем, - отмечает Инна. - Некоторых встречаешь, а они с порога: "Женщина, я не к вам, я к вашим кошкам".

Такому количеству хвостов даже пришлось сделать отдельный "домик" - для них обустроили целую комнату (10 кв. м), выходящую на задний двор, с многоэтажными норками. Довольно часто мурки бывают и в колыбе, где отдыхают туристы, - по настойчивому приглашению самих же гостей. В рационе у кошек - каши, рыба и курица, а у гостей - только вегетарианское меню. Из колыбы их 10 раз в день, по согласованному с хозяйкой графику, выносит работница, а дважды в год кошек проверяет ветеринар, специально приезжающий из Киева.

Конечно, даже при такой заботе "дожить до старости" удается не всем. Отель - на краю леса, рядом - дикая природа и ее обитатели. Если взрослые особи сопротивляются, то котята становятся легкой добычей для ласок и хорьков.

Водят туристов в походы

Все кошки привиты, стерилизованы и с паспортами - правда, без фото. Шесть десятков хвостатых постояльцев хозяйка помнит по именам.

  • У каждой - свой характер и своя особенность, - улыбается Инна. - Сейчас мы уже начали пристраивать некоторых. Например, британца Бумбокса, который к нам пришел израненный, с оторванным хвостиком и обожженными лапами, забрала девочка из Мукачева. Некоторые уезжают с постояльцами, которым понравились, некоторых забирают по объявлению в интернете. Но общее количество остается одинаковым - на место ушедших приходят другие.

А есть среди хвостатых обитателей отеля и коты-проводники, которые сопровождают туристов в походах в горах. Члены этой хвостатой команды - Кнопа, Пират и Борис - встречают туристов уже в лесу. А если чувствуют приближение какого-то зверька, начинают кричать.

  • Оказалось, таким образом кошки пытаются защитить своих "подопечных" от опасности и прогнать непрошеных лесных гостей подальше, - отмечает Инна. - Они наматывают огромные километражи в горах, думая, что "проводник" устал, туристы часто несут их на руках.

А еще кошки подрабатывают массажистами и психологами-мурлыками - десяток хвостатых, усевшихся на туриста, мигом успокаивают и заставляют забыть о проблемах.

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