Собаки оказались меломанами

30.01.17 14:20Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Ученые выяснили, какую музыку любят четверолапые братья.

Оказывается, собаки не только прекрасно разбираются в музыке, но также имет свои жанровые вкусы. Исследователи из Университета Глазго и Организация против жестокого обращения с животными Шотландии установили, что четверолапые чувствуют себя счастливее, если слушают регги и софт-рок. Данные об их работе опубликованы в научном журнале Physiology and Behavior.

Собак из приюта для бездомных животных снарядили датчиками сердечного ритма. Ученые включали им разную музыку и следили за реакцией.

  • В целом реакция на различные жанры была неоднородной, и это указывает на возможность того, что у наших четвероногих друзей есть свои индивидуальные музыкальные предпочтения. Но при этом именно регги и софт-рок привели к наиболее позитивным изменениям в поведении,- сообщили исследователи.

В шотландских приютах хотят попробовать я установить стереосистемы и включать музыку, которая нравится псам.

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