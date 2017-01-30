Собаки оказались меломанами

Ученые выяснили, какую музыку любят четверолапые братья.

Оказывается, собаки не только прекрасно разбираются в музыке, но также имет свои жанровые вкусы. Исследователи из Университета Глазго и Организация против жестокого обращения с животными Шотландии установили, что четверолапые чувствуют себя счастливее, если слушают регги и софт-рок. Данные об их работе опубликованы в научном журнале Physiology and Behavior.

Собак из приюта для бездомных животных снарядили датчиками сердечного ритма. Ученые включали им разную музыку и следили за реакцией.

В целом реакция на различные жанры была неоднородной, и это указывает на возможность того, что у наших четвероногих друзей есть свои индивидуальные музыкальные предпочтения. Но при этом именно регги и софт-рок привели к наиболее позитивным изменениям в поведении,- сообщили исследователи.

В шотландских приютах хотят попробовать я установить стереосистемы и включать музыку, которая нравится псам.