В Лондоне установят памятник принцессе Диане

Скульптуру заказали ее сыновья - принцы Уильям и Гарри.

В Лондоне установят скульптуру в честь погибшей 20 лет назад принцессы Дианы. Статую в полный рост заказали ее сыновья - британские принцы Уильям и Гарри. Скульптуру планируют установить на открытой для посещения территории Кенсингтонского дворца, где принцесса Уэльская проводила много времени.

Сейчас архитектурный комплекс стал официальной резиденцией герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт, передает ВВС Украина.

Пришло время признать ее положительное влияние. Наша мать коснулась стольких душ... Мы надеемся, что статуя поможет всем посетителям Кенсингтонского дворца задуматься о ее жизни и наследии, - сказано в заявлении сыновей принцессы Дианы.

Пока неизвестно, какой скульптор заниматься проектом, однако представитель королевской семьи заверил общественность, что работа над статуей начнется в ближайшее время. Резчика выберет комитет из шести человек, среди которых - сестра покойной Сара Маккоркуодейл.

Известно также, что королева Елизавета II поддерживает желание своих внуков почтить память Дианы.

Она вышла замуж за наследника британского престола принца Чарльза в 1981 году, однако в 1996 году супруги разошлись.

Принцесса Диана погибла в 1997 году, когда ехала вместе со своим другом Доди Аль-Файед из парижского отеля "Риц". Их машина на огромной скорости врезалась в опору моста.