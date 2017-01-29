Николаевских театралов приглашают на спектакль «Дикарь»

29.01.17 20:30Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

На февраль Николаевский академический художественный русский драматический театр запланировал 15 спектаклей. Источник: izvestia.nikolaev.ua

Среди перечисленных спектаклей выделить лирическую трагикомедию «Дикарь». «Пабло – самый настоящий дикарь. 20 лет своей жизни провёл с отцом в горах, в уединении, в исключительно мужском обществе.

Но две его добрые тётушки, почувствовав после смерти брата ответственность за судьбу юноши, решили взяться за его воспитание.

Для этого они пригласили в дом педагога – молодую и красивую девушку Маргу. Марга – умный и чуткий учитель, но Пабло вовсе мне готов так сразу изменить образ жизни… Это история любви людей из разных «миров»: искренняя, чистая и трагичная…», -говорится в описании. Источник: izvestia.nikolaev.ua

Источник: izvestia.nikolaev.ua

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