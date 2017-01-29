15.01.17 19:132150
«Несдержалась»: украинская певица взбудоражила сеть фото топлес
|29.01.17 14:15
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Известная украинская певица Оля Полякова поделилась в соцсети откровенным снимком, который сразу же вызвал ажиотаж среди ее поклонников.
В Instagram звезда опубликовала фото топлес, прикрыв соски груди нарисованными звездочками.
При этом из одежды на Суперблондинке только стринги.
«Перегрелась , не сдержалась #моиглаза #язавеласьостановименя #раздетьсятывсегдауспеешь», — подписала кадр артистка.
В Instagram звезда опубликовала фото топлес, прикрыв соски груди нарисованными звездочками.
При этом из одежды на Суперблондинке только стринги.
«Перегрелась , не сдержалась #моиглаза #язавеласьостановименя #раздетьсятывсегдауспеешь», — подписала кадр артистка.