«Несдержалась»: украинская певица взбудоражила сеть фото топлес Известная украинская певица Оля Полякова поделилась в соцсети откровенным снимком, который сразу же вызвал ажиотаж среди ее поклонников. В Instagram звезда опубликовала фото топлес, прикрыв соски груди нарисованными звездочками. При этом из одежды на Суперблондинке только стринги. «Перегрелась , не сдержалась #моиглаза #язавеласьостановименя #раздетьсятывсегдауспеешь», — подписала кадр артистка. В Instagram звезда опубликовала фото топлес, прикрыв соски груди нарисованными звездочками. При этом из одежды на Суперблондинке только стринги. «Перегрелась , не сдержалась #моиглаза #язавеласьостановименя #раздетьсятывсегдауспеешь», — подписала кадр артистка. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама