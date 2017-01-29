15.01.17 12:461230
У Миколаєві відбувся концерт з нагоди дня народження Моцарта
|29.01.17 09:30
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Вчора, 28 січня, в Миколаєві, у Палаці культури будівельників, відбувся концерт камерного оркестру «ARS-NOVA".
Про це повідомляє Миколаївська обласна філармонія на своїй сторінці у Facebook:
«Творчість Моцарта — це енциклопедія, де музикант може почерпнути все. Моцарт — еталон композитора, який володіє блискучим смаком в з’єднанні з найглибшими людськими емоціями, почуттями, різноманіттям мислення. Він поєднує в собі неймовірну сміливість, новаторство, залишаючись в той же час глибоко ліричним композитором».
28 січня в рамках Всеукраїнського загальнонаціонального проекту «Юна філармонія» у Палаці культури будівельників, до дня народження В.А.Моцарта, відбувся унікальний концерт камерного оркестру «ARS-NOVA» на якому слухачам представилася унікальна можливість подумки перенестися в епоху в якій жив і творив геніальний австрійський композитор.
Диригував оркестром студент НМАУ ім. П.І.Чайковського Денис Прядка.
Виконували соло: студент МДВМУ Андрій Зембович (флейта), учениця КССМШ ім. М.В.Лисенка Еліна Серебрякова (фортепіано)
У програмі прозвучали популярні твори композитора Концерт №1 для флейти з оркестром, Концерт №12 для фортепіано з оркестром і Симфонія №40.