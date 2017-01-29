У Миколаєві відбувся концерт з нагоди дня народження Моцарта

Вчора, 28 січня, в Миколаєві, у Палаці культури будівельників, відбувся концерт камерного оркестру «ARS-NOVA".

Про це повідомляє Миколаївська обласна філармонія на своїй сторінці у Facebook:

«Творчість Моцарта — це енциклопедія, де музикант може почерпнути все. Моцарт — еталон композитора, який володіє блискучим смаком в з’єднанні з найглибшими людськими емоціями, почуттями, різноманіттям мислення. Він поєднує в собі неймовірну сміливість, новаторство, залишаючись в той же час глибоко ліричним композитором».

28 січня в рамках Всеукраїнського загальнонаціонального проекту «Юна філармонія» у Палаці культури будівельників, до дня народження В.А.Моцарта, відбувся унікальний концерт камерного оркестру «ARS-NOVA» на якому слухачам представилася унікальна можливість подумки перенестися в епоху в якій жив і творив геніальний австрійський композитор.

Диригував оркестром студент НМАУ ім. П.І.Чайковського Денис Прядка.

Виконували соло: студент МДВМУ Андрій Зембович (флейта), учениця КССМШ ім. М.В.Лисенка Еліна Серебрякова (фортепіано)

У програмі прозвучали популярні твори композитора Концерт №1 для флейти з оркестром, Концерт №12 для фортепіано з оркестром і Симфонія №40.