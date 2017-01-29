В сети посмеялись над нелепой рекламой теста на беременность

29.01.17 11:00Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Пользователей сети рассмешила нелепая реклама теста на беременность голландской компании Predictor, выпустившей плакат с женщиной на большом сроке, которая явно удивлена результатом анализа. На это обратило внимание AdWeek.

На плакате женщина, вероятно, находится уже на седьмом-восьмом месяце беременности. Но это не мешает ей и мужу удивляться результатам теста. Подпись в рекламе гласит: «Когда вам необходимо узнать».

Твит был опубликован во вторник, 24 января, и за несколько дней набрал почти 34 тысячи лайков.

Некоторые предположили, что женщина не беременна, а съела очень большой буррито.

Компания Predictor выпустила рекламу теста на беременность в 2011 году, но в сети обратили на нее внимание лишь шесть лет спустя.

Издание связалось с одним из создателей плаката Крисом Сантом (Chris Sant), который объяснил замысел маркетологов. Оказалось, что производители хотели донести до зрителя, что тест на беременность «иногда точнее, чем ваши догадки о растущем животе».

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Воскресенье, 29.01.2017

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