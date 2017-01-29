Филипп Старк разработал смартфон будущего

29.01.17 08:53Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Дизайнеры Филипп Старк и Жером Оливе разработали концептуальную модель смартфона будущего — Alo.

Смартфон обтекаемой формы управляется при помощи голосовых команд, камера оснащена функцией распознавания лиц, кроме того, она может проецировать ролики при помощи 3D-голограмм. «Это настоящий искусственный интеллект», — сказал Оливе.

Пока что модель существует только в качестве концепта, но в будущем разработчики планируют наладить серийное производство.

Филипп Старк (Philippe Starck) — французский промышленный и интерьерный дизайнер, основатель собственного бюро S+ARK. Сотрудничает с производителями мебели и предметов интерьера Kartell, Baccarat, Magis и другими. Его работы демонстрируются в постоянных коллекциях Музея декоративного искусства в Париже и Музея дизайна в Лондоне.

В августе 2016 года Старк выпустил собственную линейку духов, в нее вошли три аромата: Peau de Soie, Peau de Pierre и Peau d'Ailleurs.

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