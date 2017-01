Фантастические создания и механизмы на выставке в Женеве На Международном салоне высокого часового искусства в Женеве компании представляют то, что создали за год, а то и за несколько предшествовавших лет. Как правило, у большой мануфактуры есть несколько очень разных новинок: то, что называют «стартовой моделью» для тех, кто только знакомится с маркой, новые версии бестселлеров, часы с необычным дизайном и, наконец, с хитроумными усложнениями. Каждый посетитель стенда компании выбирает то, что ему больше нравится. «Лента.ру» оценила новинки SIHH 2017 и сделала свой выбор моделей во всех сегментах: от классики до спортивных часов, от шедевров декоративного искусства до образчиков сложной механики. Часы Panthère Royale, Cartier Вечерняя модель с кварцевым механизмом в корпусе из белого золота с бриллиантами в очередной раз интерпретирует мотив пантеры, некогда ставшей символом дома Cartier с легкой руки Жанны Туссен, легендарного креативного директора компании. Очертания часов навеяны брошью Cartier, сделанной по заказу герцогини Виндзорской в 1949 году. Часы Da Vinci Automatic 36, IWC Schaffhausen Первая за много лет специально женская модель IWC: автоматический механизм калибра 35111, 36-миллиметровый корпус и браслет из розового золота, серебристый циферблат, бриллианты по безелю и указатель даты в положении «6 часов». Автоматон Automate Fée Ondine, Van Cleef & Arpels Первый автоматон (механическая движущаяся скульптура) в современной истории дома Van Cleef & Arpels разрабатывалась несколько лет командой из двух десятков ювелиров, эмальеров, механиков, краснодеревщиков и часовщиков. Механизм запускается раз в четверть часа: лист кувшинки из серебра с эмалью движется, словно колыхаясь на волне, лепестки цветка раскрываются, показывая бабочку в центре, а фея из золота поворачивает голову, двигает рукой и взмахивает крылышками из витражной эмали. Ювелирные часы с секретом Diamond Outrage Sapphire, Audemars Piguet Завершающая модель трилогии ювелирных часов, представленных в предыдущие годы: ранее были выпущены Diamond Punk (2015) и Diamond Fury (2016). В 2017 году часы-браслет предлагаются в двух вариантах: с бриллиантовым паве и паве из сапфиров шести оттенков, создающих эффект деграде. Часы Excalibur Quatuor Cobalt Micromelt, Roger Dubuis Инновационная модель, оснащенная калибром RD101 Quatuor с ручным заводом (590 деталей, частота 4x4 Гц (115 200 полуколебаний в час) с четырьмя модулями баланс-спираль и пятью дифференциалами — настоящая мечта коллекционера. Часы выпущены всего в 8 экземплярах. Часы из серии Métiers d’Art Copernicus celestial spheres, Vacheron Constantin Для посвященной великому астроному Копернику серии из трех моделей с художественным декором в различных техниках прикладного искусства был создан новый мануфактурный калибр 2460 RT, а роспись и микроскульптура на циферблате выполнены по мотивам работ картографа XVII века Андреаса Целлариуса, автора знаменитой карты звездного неба Harmonia Macrocosmica. Часы Rendes-Vous Sonatina Large, Jaeger-LeCoultre Модель в корпусе из розового золота с механизмом нового калибра 735, учитывающая особенности «девичьей памяти»: время назначенной встречи можно отметить меткой-звездочкой на циферблате, и при достижении отметки часы звоном напоминают о ней. Часы Drive de Cartier с индикатором лунных фаз Запущенная в прошлом году серия мужских классических часов пополнилась новыми моделями, в том числе моделью с индикатором фаз Луны на гильошированном циферблате. Корректировка показаний требуется один раз в 125 лет. Часы с механизмом калибра 1904-LU MC предлагаются в корпусе из белого либо розового золота. Часы Lady Arpels Papillon Automate, Van Cleef & Arpels В механизме этих часов предусмотрен отдельный модуль автоматона, который заставляет бабочку из витражной эмали время от времени расправлять крылышки и махать ими. Часы Neo-Bridges Automatic Titanium, Girard-Perregaux Новые часы исторической мануфактуры оснащены механизмом с автоматическим подзаводом GP08400 14 ¼-линий с микроротором, заключенным в 45-миллиметровый титановый корпус. Запас хода — 50 часов. Часы Tourbillon 24 Secondes Vision, Greubel Forcey Популярная линия часов с 24-секундным турбийоном от Greubel Forcey представлена в новых цветовых решениях циферблатов. Доступны версии с циферблатами оттенка лососины, шоколадным, антрацитовым и синим. Часы Piaget Altiplano 40 mm Модель с циферблатом трендового изумрудно-зеленого цвета в корпусе из стремительно возвращающегося в моду желтого золота входит в юбилейную коллекцию Piaget Altiplano 60th Anniversary Collection, выпущенную к 60-летию ультратонких часов Altiplano. Часы Clifton Club, Baume et Mercier Компания Baume et Mercier стремится омолодить аудиторию, для чего выпустила в серии Clifton Club часы на металлическом браслете либо текстильных и каучуковых ремнях, подходящие для разных видов спортивного досуга и отдыха в городе. Часы Ovale Pantographe, Parmigiani Fleurier Очередное пополнение в семействе пантографов — часов с телескопическими стрелками. Задачу изменения размера и формы стрелки в зависимости от ее местоположения на циферблате овальной формы основатель мануфактуры Parmigiani Fleurier Мишель Пармиджани поставил себе, реставрируя старинные британские часы с такими стрелками. Часы Type1 «Squared», Ressence Новая модель в стальном корпусе от независимого часового бренда, представляющего свои коллекции в отдельной зоне SIHH. Особенность дизайна — в необычной индикации времени и даты. Хронограф Montblanc TimeWalker Chronograph Rally Timer Counter Limited Edition 100 Идею дизайна массивного хронографа с механизмом калибра MB M16.29 в 50-миллиметровом корпусе, который можно устанавливать на приборную панель автомобиля или использовать в качестве настольных или карманных часов, часовщикам Montblanc подал исторический секундомер Rally Timer от мануфактуры Minerva. Хронограф RM 50-03 McLaren F1, Richard Mille Единственная новинка, представленная Richard Mille на SIHH 2017, примечательна материалами, из которых изготовлена. Ультралегкий корпус выполнен из инновационного композита Graph TPT с графеном — наноматериалом в шесть раз легче и в 200 раз прочнее стали, за который наши бывшие соотечественники Константин Новоселов и Андрей Гейм получили Нобелевскую премию. Часы Tourbograph Perpetual "Pour le Mérite", A. Lange & Söhne Чрезвычайно сложное произведение высокой часовой механики, пятая модель в серии "Pour le Mérite". Мануфактурный калибр L133.1 c фузейно-цепной передачей, турбийоном, хронографом со сплит-функцией, вечным календарем заключен в 43-миллиметровый платиновый корпус. Новинка выпущена лимитированной серией из 50 экземпляров и наверняка станет коллекционной редкостью. Часы Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Acciaio, Officine Panerai Флорентийская часовая мануфактура приготовила очередной подарок глубоководным ныряльщикам: модель из серии Luminor с автоматическим механизмом калибра P.9010 в стальном корпусе.