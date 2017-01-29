Chanel представил высокую ювелирную коллекцию

29.01.17 10:20Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Французский модный дом Chanel во время недели Haute Couture в Париже представил новую коллекцию высокого ювелирного искусства Coco Avant Chanel

В коллекцию вошли одиннадцать драгоценных сетов (колье, браслеты, серьги, кольца, броши, украшения для прически), каждый из которых посвящен знаменитым красавицам, сыгравшим свою роль в жизни модельера Габриэль Шанель до 1920 года, в частности, в те времена, когда она создавала шляпки для парижских модниц.

Мотивы асимметричных украшений обыгрывают элементы стиля Шанель — кружева и ленты, камелии (любимый цветок модельера), стилизованные птицы. Украшения выполнены из золота с бриллиантами, морганитами, жемчугом, шпинелью, лунным камнем, розовыми сапфирами.

Ожерелье Marthe из 220 культивированных жемчужин с бриллиантами и серой шпинелью

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Тиара Jeanne с 512 бриллиантами классической огранки (общий вес 14,53 карата)

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Браслет Suzanne с сапфирами падпараджа (общий вес 17,62 карата), лунными камнями и 513 бриллиантами

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Ожерелье Suzanne с розовыми сапфирами (общий вес 13,53 карата), бриллиантами и лунными камнями

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Ожерелье и браслет Suzanne с розовыми сапфирами, лунными камнями, бриллиантами и таитянским жемчугом.

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