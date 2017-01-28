В феврале на Землю упадет астероид, который может вызвать цунами – NASA

Специалисты аэрокосмического агентства NASA предупреждают: в феврале на Землю упадет гигантский астероид, который может спровоцировать природные катастрофы

Астрономы подсчитали, что первыми падение космического тела на Земле увидят британцы. Самый благоприятный исход события — это сгорание астероида в атмосфере нашей планеты, так как в таком случае негативных последствий получится избежать.

Астероид под названием WF9 является очень крупным и потенциально может привести к человеческим жертвам. Так, в случае падения объекта в океан, возникнет мега-цунами, которое уничтожить некоторые города.

В то же время многие эксперты сомневаются, что астероид настолько опасен, как его описывают. Так, гендиректор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев напомнил, что данное небесное тело было открыто еще в прошлом году, но данные о его размере и траектории не разглашаются.

«Обычно если объект значимый, ученые сразу просчитывают его траекторию. То есть если бы он и правда угрожал, то о нем знали бы не только в NASA», — заявил он, добавив, что информация об астероиде кажется ему сомнительной.