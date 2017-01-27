Фильм «Молчание» Мартина Скорсезе‍ вышел в прокат: смотреть трейлер

В российский прокат выходит новый фильм Мартина Скорсезе «Молчание» с Эндрю Гарфилдом и Адамом Драйвером в главных ролях.

В основу картины легла одноименная книга японского писателя Сюсаку Эндо.

«Молчание» Скорсезе провалилось в родном прокате, однако режиссер все еще не теряет надежды собрать миллионы в прокате мировом, подчеркивая, что новый фильм ориентирован далеко не на каждого зрителя.

Картина снята по одноименному роману Сюсаку Эндо, написанному в 1966 году. А первый сценарий к фильму Скорсезе совместно с Джеем Коксом написал еще в 1990-х, но тогда деньги на проект он так и не получил.

Действие фильма происходит в Японии 17 века. Два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время путешествия по Японии, куда они приехали, чтобы найти своего наставника и распространять христианское Евангелие. В Стране Восходящего Солнца правит сегунат Токугава, который запретил католицизм.

Власти стремятся очистить государство от влияния чуждой религии и устраивают гонения на японских христиан. Монахи видят неисчислимые страдания, которым подергаются их единоверцы. Между тем священники не сдаются и не оставляют попыток тайно проповедовать и сами сталкиваются со злобой и насилием.

Перед зрителем предстанет почти трехчасовое философское рассуждение о вере и безверии, Востоке и Западе, ответственности и безответственности. Кино очень жестокое, особо впечатлительным стоит несколько раз подумать перед покупкой билетов.