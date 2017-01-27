Тейлор Свифт показала клип к "На 50 оттенков темнее"

27.01.17 13:44Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Видео на YouTube успело собрать почти полмиллиона просмотров менее чем за сутки.

На YouTube-канале Тейлор Свифт был обнародован новый клип на композицию I Don’t Wanna Live Forever, которая является саундтреком к фильму "На 50 оттенков темнее" - сиквелу ленты "50 оттенков серого".

За считанные часы видео успело собрать почти полмиллиона просмотров интернет-пользователей.

Композиция Свифт записана с участием британского певца Зейна Малика, а сам клип стилизован под фильм "50 оттенков серого".

Тейлор Свифт показала клип к "На 50 оттенков темнее" Корреспондент.net, Сегодня, 11:36 0 0 0 0 723 На 50 оттенков темнее: новости Фото: YouTube Тейлор Свифт и Зейн Малик выпустили совместный клип Видео на YouTube успело собрать почти полмиллиона просмотров менее чем за сутки.

На YouTube-канале Тейлор Свифт был обнародован новый клип на композицию I Don’t Wanna Live Forever, которая является саундтреком к фильму "На 50 оттенков темнее" - сиквелу ленты "50 оттенков серого".

За считанные часы видео успело собрать почти полмиллиона просмотров интернет-пользователей.

Композиция Свифт записана с участием британского певца Зейна Малика, а сам клип стилизован под фильм "50 оттенков серого".

Как известно, продолжение эротической мелодрамы ожидается в феврале 2017 года. Главные роли в ней исполнят Дакота Джонсон, Джейми Дорнан и Ким Бейсингер.

Тейлор Свифт - американская кантри-поп-певица, которая в последнее время возглавила не один рейтинг по высокооплачиваемости музыкантов. Кроме того певица также является обладательницей 10 премий Grammy и других наград.

Зейн Малик - экс-участник популярного британского коллектива One Direction. Артист покинул группу в 2015 году и начал выступать в качестве сольного исполнителя.

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