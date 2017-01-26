Армен Джигарханян и его молодая жена остались без денег

26.01.17 20:52Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Пресненский суд Москвы отклонил иск народного артиста СССР Армена Джигарханяна о взыскании необоснованного обогащения к его бывшей жене Татьяне Власовой

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Информацию об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя суда Анастасию Пылину.

«Суд постановил в исковых требованиях Джигарханяна к Власовой отказать», - заявила Пылина.

Как стало известно ранее, Джигарханян хотел через суд взыскать с Татьяны Власовой половину стоимости дома в Техасе (США), которым он владел до развода. Дом в пригороде Гарленда (округ Даллас) он приобрел в 1998 году. Власова по договоренности с Джигарханяном этот дом продала за 125,5 тыс долларов США.

Актер хотел, чтобы ему Власова выплатила 62 787 долларов от суммы продажи. Также в исковом заявлении он указал, что хочет получить 11 417 долларов в качестве процентов за пользование денежными средствами. Таким образом, общая сумма искового заявления составила 70 204 доллара.

Напомним, в феврале 2016 года Армен Джигарханян женился на молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской. Как сообщают СМИ, сейчас пара поживает в однокомнатной квартире в Красногорске. Но вскоре Джигарханян и его третья супруга могут переехать в трехкомнатную квартиру в Кунцево. Пока же там идет ремонт. А вот актриса Татьяна Власова, с которой Джигарханян развелся в 2015 году, проживает в США.

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Четверг, 26.01.2017

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