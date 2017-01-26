Суперфиналист "Битвы экстрасенсов": У Лорак еще будут дети, а Меладзе конфликтует с Брежневой


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26.01.17 16:30Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Известный медиум и прорицатель Яков Шнеерсон с помощью карт Таро рассказал, что происходит в семьях звездных пар.

Константин Меладзе и Вера Брежнева

  • Костя и Вера счастливы и любят друг друга. Карты показали, что их объединяет любовь на конфликтах.

Внешне эта пара может показаться спокойной, но в их семье бушуют настоящие страсти, и зачинщиком конфликта может выступать Меладзе. Костя ревнует Веру, ведь по натуре он собственник и все должно принадлежать только ему.

По словам экстрасенса, Меладзе и Брежневу объединяет любовь на конфликтах. Фото: соцсети Константин по натуре одиночка, верит в магию и знаки судьбы. Внешне Меладзе выглядит спокойным и рассудительным мужчиной, но на самом деле он очень эмоциональный человек, который не будет терпеть измен.

Ани Лорак и Мурат

  • Карты показали, что у этой пары будет еще ребенок. Вижу, что Мурат любит Ани очень сильно. Каролина была предназначена ему судьбой, и он обязательно должен был ее завоевать. Мурат ее боготворит и относится к ней как к принцессе.

Ани видит в Мурате стабильность, в том числе и в материальном плане.

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Четверг, 26.01.2017

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