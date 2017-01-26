Ничего себе гастроли: одесского музыканта Феликса Шиндера арестовали в Африке

26.01.17 15:55Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Полиция Танзании арестовала и продержала сутки в тюрьме лидера группы "Деньги Вперед" Феликса Шиндера.

Об этом сообщается на странице Феликса в Facebook.

Как рассказал директор группы и менеджер Шиндера Виктор Лиходько, музыкант отправился отдыхать с девушкой в Танзанию и между делом выступал на улицах города с одесскими песнями.

На одном из пляжей недалеко от аэропорта пара решила разбить палатку, но затея обернулась против молодых людей.

— Полиция привела одесситов в участок и отобрала паспорта, так как пустырь оказался военным объектом, а молодые люди — нарушителями закона, которых нужно депортировать, — пишет Лиходько.

Феликс со спутницей провели в танзанском "обезьяннике" около суток под строгим надзором местных пограничников.

— Паспорта танзанийцы нам вернули уже в Милане. До этого к нам был привязан человек, который носил их, нам в руки не давая. Как будто мы хотим выбежать в любом месте и стать нелегалами. Нас везде сопровождали взглядами.

Теперь я понимаю, как нуждаются в помощи люди, которые попали за решетку. Все вокруг сразу боятся иметь с тобой дело. Вчера ты был гражданином, а сегодня ты лишен всех прав, если попал за решетку ни за что, — поделился впечатлениями сам музыкант о своем "отдыхе" в Африке.

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