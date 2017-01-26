Сергій Сосєдов показав коханця, яким виявився відомий український співак

Всім відомо, що Сергій Сосєдов - російський журналіст, скандальний музичний критик і колишній член журі українського шоу "Х-фактор", є людиною з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

Відомо, що в Києві у нього є друг - український співак Петро Дмитриченко, але Сергій наполегливо заперечував наявність між ними інтимний зв'язок.

Вчора на одну вечірку Сосєдов і його старий київський друг прийшли в обнімку. Побачив Петра Дмитриченка та Сергія Сосєдова разом обнімаються, преса, звичайно ж, рвонула до чоловіків з розпитуваннями про те, що ж їх пов'язує і чому у них настільки тепла чоловіча дружба.

Сам Сергій Сосєдов говорив з приводу своєї теплої дружби з Петром Дмитриченко вельми витіювато. - Я зупинився не у Петі Дмитриченко, - сказав Сергій Сосєдов. - Але так, ви праві, Петя - мій близький друг, і ми завжди з ним бачимося, коли я приїжджаю до Києва.

А ось Петро Дмитриченко віддав перевагу відмовчатися, але, тим не менш, не покидав одного майже ні на хвилину. Не чекаючи закінчення вечірки в спорт-барі стадіону "Олімпійський", Петро Дмитриченко і Сергій Сосєдов разом покинули заклад і поїхали в невідомому напрямку.