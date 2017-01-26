Сергій Сосєдов показав коханця, яким виявився відомий український співак

26.01.17 15:15Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Всім відомо, що Сергій Сосєдов - російський журналіст, скандальний музичний критик і колишній член журі українського шоу "Х-фактор", є людиною з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

Відомо, що в Києві у нього є друг - український співак Петро Дмитриченко, але Сергій наполегливо заперечував наявність між ними інтимний зв'язок.

Вчора на одну вечірку Сосєдов і його старий київський друг прийшли в обнімку. Побачив Петра Дмитриченка та Сергія Сосєдова разом обнімаються, преса, звичайно ж, рвонула до чоловіків з розпитуваннями про те, що ж їх пов'язує і чому у них настільки тепла чоловіча дружба.

Сам Сергій Сосєдов говорив з приводу своєї теплої дружби з Петром Дмитриченко вельми витіювато. - Я зупинився не у Петі Дмитриченко, - сказав Сергій Сосєдов. - Але так, ви праві, Петя - мій близький друг, і ми завжди з ним бачимося, коли я приїжджаю до Києва.

А ось Петро Дмитриченко віддав перевагу відмовчатися, але, тим не менш, не покидав одного майже ні на хвилину. Не чекаючи закінчення вечірки в спорт-барі стадіону "Олімпійський", Петро Дмитриченко і Сергій Сосєдов разом покинули заклад і поїхали в невідомому напрямку.

Похожие новости

21.01.17 11:46В Киеве застрелили адвоката

17.01.15 17:56Кириленко предложил заменить памятник Щорсу в Киеве на Петлюру

19.07.13 14:01Суд штрафует митингующих с Майдана и отпускает

31.08.12 10:36Милиция настаивает, что организатор проплаченных митингов убился сам

30.08.12 14:31В Киеве организатора «платных» митингов выбросили с 16-го этажа

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 26.01.2017

Закругление верхнее-левое

19:40В Николаеве появился мошенник, который «спасает» дочерей от разных бед за 2 тыс.долларов.

19:25Скандал в РФ: выясняют, кто слил американцам данные о кибератаках

19:15В Одессу со святой горы Афон будут доставлены мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона

18:55В Николаеве ЖЭКи начали развешивать на дверях подъездов объявления с новыми тарифами на квартплату

18:45Фирма дочери Гаркуши в очередной раз повысила цены на проезд жителям села Баловное

18:30Кто будет проверять зарплаты украинцев и кому грозит штраф

18:15Боле 70 авто устроили шокирующее ДТП в Польше

18:05Пограничники изъяли у жителя Очаковского района несколько свертков с наркотиками

17:55В Украине существенно подорожают тарифы на воду

17:45НБУ готов к судебным процессам с держателями евробондов ПриватБанка, - Гонтарева

17:25В Днепр вылилось 300 тонн мазута: грозит ли городу экологическая катастрофа

17:15В Николаеве двое воров украли из машины экспидитора ящики с медикаментами

17:05Шило на мыло: как изменится уровень инфляции из-за повышения минимальной зарплаты

16:55За месяц долги по зарплате на Николаевщине уменьшились на 6,5 млн гривен

16:45Украинскому математику Марине Вязовской присудили Премию Салема

16:30Суперфиналист "Битвы экстрасенсов": У Лорак еще будут дети, а Меладзе конфликтует с Брежневой

16:20Николаеву возвращены в коммунальную собственность 6 земельных участков в мкрн «Леваневцы»

16:10«Такого ужаса не видел давно», - общественник о «кошмарах николаевской областной медицины»

15:55Ничего себе гастроли: одесского музыканта Феликса Шиндера арестовали в Африке

15:50Зарплата Коболева превышает 2 миллиона гривен в месяц

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

12.01.17 20:002030

Татуировки провоцируют развитие онкозаболеваний, - мнение ученых

12.01.17 20:101840

Новосибирский митрополит назвал балет "Щелкунчик" оккультной постановкой

12.01.17 20:211810

В честь приезда Порошенко в Николаеве не работали светофоры

12.01.17 20:301700

Стала известна дата сессии горсовета

Самые читаемые

17.01.17 18:0017140

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2211510

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

18.01.17 14:266180

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

24.01.17 00:415650

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама