Кличко отжался на Крещатике в поддержку флешмоба
|26.01.17 11:48
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Мэр Киева присоединился к флешмобу #22PushupChallenge.
Мэр Киева Виталий Кличко принял вызов от киевской полиции и двадцать два раза отжался в поддержку военных АТО. Соответствующее видео было размещено на странице Кличко в Facebook.
После отжимания Виталий Кличко передал эстафету своему брату - Владимиру Кличко. Как считает мэр Киева, боксер может популяризовать акцию во всем мире.
"Я считаю, что мы должны задействовать как можно больше людей, чтобы поддержать нашу Украину и наших воинов", - сказал Кличко.
Флешмоб #22PushupChallenge появился в США летом 2016 года. Его цель – обратить внимание на проблемы ветеранов, которые возвращаются после военных конфликтов к мирной жизни.
Цифра 22 связанна с тем, что каждый день, по статистике департамента США по делам ветеранов, 22 ветерана кончают жизнь самоубийством из-за проблем с адаптацией.