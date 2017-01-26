Кличко отжался на Крещатике в поддержку флешмоба

Мэр Киева присоединился к флешмобу #22PushupChallenge.

Мэр Киева Виталий Кличко принял вызов от киевской полиции и двадцать два раза отжался в поддержку военных АТО. Соответствующее видео было размещено на странице Кличко в Facebook.

После отжимания Виталий Кличко передал эстафету своему брату - Владимиру Кличко. Как считает мэр Киева, боксер может популяризовать акцию во всем мире.

"Я считаю, что мы должны задействовать как можно больше людей, чтобы поддержать нашу Украину и наших воинов", - сказал Кличко.

Флешмоб #22PushupChallenge появился в США летом 2016 года. Его цель – обратить внимание на проблемы ветеранов, которые возвращаются после военных конфликтов к мирной жизни. Цифра 22 связанна с тем, что каждый день, по статистике департамента США по делам ветеранов, 22 ветерана кончают жизнь самоубийством из-за проблем с адаптацией.