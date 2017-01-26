Ученые: Женщины после 70 лет чаще думают о сексе

Даже когда из-за почтенного возраста женщины уже не имеют такой хорошей физической формы, как в молодости, их сексуальные желания только активизируются.

Соответствующее заявление по итогам исследования сделали сотрудники Массачусетского университета.

Американские ученые провели опрос среди женщин пенсионного возраста, и выяснили, что более 50% дам старше 70 лет, несмотря на преклонный возраст, продолжает считать секс очень важной сферой своей жизни.

Примечательно, что среди испытуемых в возрастной категории 55–69 лет живой интерес к интимной близости проявили уже меньше женщин - только 43 %.

В ходе исследования ученые пришли к неожиданному выводу – выяснилось, что люди в возрасте от 55 до 65 лет в сексуальном плане в целом более активны, чем молодежь до 25 лет.

Ученые связывают замеченную тенденцию с тем, что женщины в старости уже не обременены заботами о семье и карьере, так что появляется время на удовольствия, пусть и не всегда есть для этого объективная возможность.

Отметим, что ранее ученые также выяснили, что женщины намного больше мужчин любят случайные связи.