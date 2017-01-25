Ходорковский или Коломойский? NewsOne может получить нового инвестора, - СМИ

Генеральный продюсер телеканала NewsOne Дмитрий Носиков на своей странице в социальной сети Facebook оставил сообщение, которое вызвало неоднозначную реакцию на медиа-рынке, пишет "Главком".

Свой пост Носиков разместил после переговоров в Женеве с "определенным очень сильным визави". Согласно со всеми вытекающими комментариями, NewsOne может перейти под влияние Ходорковского или Коломойского.

"Получается! Тяжелые переговоры, сложный, очень сильный визави, эксперты высокого уровня и пять часов аргументов, доказательств, референсов и убеждений в том, что Украинское информпространство - это поле боя, на котором решается будущее Европы.

Мы договорились! Процесс запущен! Телеканал NewsOne получит уникальную возможность двигаться дальше, расти и качественно измениться! Потирают руки в предвкушении ... ", - написал он, отметив в статусе "вдохновленный" в Женеве.

Как сообщает "Детектор Медиа" со ссылкой на Дмитрия Носикова, топ-менеджмент компании находится на стадии переговоров с потенциальным покупателем или инвестором канала.

Для обеспечения процесса на канал для консультирования и аудирования зайдет компания "Шательман и партнеры". Данную информацию также подтвердил Михаил Шательман.

Один из владельцев компании - Михаил Шательман, гражданин Израиля, которого СМИ связывают с инициатором Open Russia Михаилом Ходорковским и медиа корпорацией News Corp inc. (CNN), в интересах которых Шательман консолидировал ряд успешных СМИ в Прибалтике. Данную информацию опубликовал латвийский ресурс TVNET.lv.

При этом, по данным источников, Носиков мог встречаться в Женеве с олигархом Игорем Коломойским, который может стать тем тайным инвестором, о котором пока умалчивают на телеканале.

Коломойский после ситуации с национализацией Приватбанка и давлением на телеканал 1+1 может быть заинтересован в укреплении своих медиа позиций.

Владелец Newsone Евгений Мураев подтвердил "Детектор Медиа", что ведет "ряд переговоров", но сообщил, что суеверный, и поэтому не будет до факта окончательной "договоренности о чем-нибудь" сообщать подробности.