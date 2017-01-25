Курьез дня: Жириновский в ярости отдал Крым Украине

Лидер российской Либерально-демократической партии Владимир Жириновский в эфире российской программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» признал оккупированный Крым частью Украины. «…Закончить эту тему, закрыть. Крым, чтобы все забыли, Украину, чтобы все забыли, чтобы на карте надо было показывать, где это — Киев, Донбасс, Крым», — эмоционально сказал он.

Ведущий программы Владимир Соловьев исправил Жириновского. «Крым — наш», — сказал он.

На что Жириновский раздраженно крикнул и заявил, что сказал так для примера и, мол, не надо его учить.

Также накануне Жириновский предложил переселить российских пенсионеров и фрилансеров в Магадан и другие депрессивные города, где пустуют квартиры.

По его мнению, первым все равно где находится, а фрилансеры могут работать откуда угодно. Таким образом политик хочет освободить место в оживленных городах для молодежи, которая хочет работать и для которой есть такие предложения.