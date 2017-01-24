Прикрылась волосами: Одесская Барби шокировала фанатов откровенным фото

Одесская Барби Валерия Лукьянова поделилась с фанатами снимком молодости, на котором она позирует топлес, едва прикрыв грудь.

Редкое старое фото, которое мало кто видел. Думаю большинство людей сразу обратит внимание на грудь, которая прикрыта волосами.

Часто люди акцентируют внимание на моей груди. Кто то пишет, что она слишком большая, кто то про фотошоп, а кто то говорит и вовсе, что у меня ее нет!... Но каждый спорит о груди, почти в каждом посте, представляете?, - пишет одесситка.

По словам Валерии, ее прелести волнуют только тех, кто ей завидует.

Как показывает опыт, девушки и парни не обделенные грудью, вообще как то не акцентируют внимание на чьей то груди!

Им как бы все равно, своя то есть, и ладно. А вот когда какие то проблемы, комплексы - начинается, - рассуждает Аматуе на своей странице в Вконтакте.