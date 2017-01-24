Получи ответ: что делает в Днепре Ванесса Паради

Бывшая жена Джонни Деппа и всемирно известная французская актриса приехала в Днепр на съемки фильма «Иней».

Об этом Информатор узнал от организатора съемок Анны Бешкенадзе.

«Иней» является фильмом совместного производства Франции, Литвы, Украины и Польши. По сюжету молодому литовскому парню Рокасу однажды выпадает неожиданная возможность побывать в Украине, увидеть и понять настоящую оккупацию и войну.

Вместе с гуманитарным конвоем он направляется из Литвы в Украину, где судьба сводит его с двумя военными журналистами (одного из них играет Ванесса Паради).

Реальность оказывается более жестокой, нежели романтические представления молодого литовца, бросая его в водоворот войны.

Съемки «Инея» начались в декабре 2016 года. Около двух недель съемки продолжались на границе с оккупированным Крымом.

Сейчас актриса Ванесса Паради вместе со съемочной группой и другими актерами находятся в Днепре и снимают несколько сцен для фильма.

Французский продюсер ленты Janja Kralj из кинокомпании KinoElektron отметила, что «Иней» — это амбициозное заснеженное роуд-муви, что движется сквозь Литву, Польшу и Украину к зоне боевых действий», и назвала фильм «уникальным путешествием в украинское настоящее».

Также в конце декабря 2016 года издание Libération назвало «Иней» одной из двадцати лент, ради которых в 2017-м следует продолжать ходить в кино, — наряду с новыми фильмами Мартина Скорсезе, Филиппа Гарреля, Лава Диаса и других мастеров мирового кинематографа.