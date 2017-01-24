Начался подсчет голосов за номинантов на Оскар

В Калифорнии начался подсчет голосов членов Американской киноакадемии за номинантов на самую престижную кинонаграду - Оскар-2008.

Специалисты аудиторской компании PricewaterhouseCoopers удалились в засекреченное место на юге Калифорнии и вручную пересчитывают 6 тыс. бюллетеней.

Всего в этом процессе участвуют 12 человек, однако запечатывать конверты с именами будут лишь двое: Брэд Олтманс (Brad Oltmanns) и Рик Росас (Rick Rosas).

Кроме них ни один из участвующих в подсчете голосов не знает, кто именно получит Оскар. Все бюллетени случайным образом делятся на четыре части, затем данные, полученные четырьмя группами, Олтманс и Росас сводят вместе и приступают к подготовке конвертов.

Подсчет во всех 24 номинациях должен быть закончен к вечеру пятницы. До самого момента объявления победителей конверты хранятся у Олтманса и Росаса, они лично передают их в руки тем, кто выходит на сцену кинотеатра Кодак вручать статуэтки.

У единственных двух человек в мире, кто заранее знает имена лауреатов Оскара, существует свой ритуал - утром в воскресенье, за несколько часов до церемонии, они читают прогноз газеты The Los Angeles Times и "посмеиваются" над кинокритиками.

Напомним, церемония вручения Оскаров начнется в понедельник 25 февраля в 3:00 по киевскому времени.

Рекордсменами по количеству номинаций в этом году стали картины Старикам тут не место, Нефть, Искупление, Майкл Клейтон, Рататуй, Джуно и Скафандр и бабочка.