Документальный спектакль в Николаеве «Живые истории» и шквал зрительских эмоций

В рамках проекта «В поиске путей для взаимопонимания и примирения» в Николаеве состоялся показ документального спектакля «А может хватит?…» в формате чтения hard-пьесы .

Показ состоялся в городской центральной библиотеке им. Крапивницкого и собрал поклонников современных форм театрального искусства — самодеятельных артистов и отзывчивую зрительскую аудиторию.

Это событие стало заключительным этапом проекта, который успешно реализовала Николаевская областная общественная организация «Диалог» при поддержке международного фонда «Відродження».

Его авторы ставили перед собой задачу познакомить николаевцев с современными направлениями театра. Они небезосновательно верят, что с помощью силы Слова можно менять жизнь каждого конкретного человека в лучшую сторону.

Документальный театр – вид театрального представления, получивший популярность на рубеже ХХ-ХХ! Веков. Спектакль состоит из монологов или диалогов реальных людей, поданных актерами.

Для постановки «А может хватит?…» режиссер Лариса Калинина выбрала истории из социальных сетей, остроактуальные, волнующие, которые заставляют задуматься и даже пересмотреть собственные взгляды.

12 самодеятельных артистов , для некоторых участие в постановке стало дебютом, представили зрительской аудитории , волнующие истории, не связанные тематически.

Открыл спектакль монолог об умении наслаждаться жизнью, ценить родных и близких людей, получать удовольствие от простых радостей общения, улыбок друзей, чашки ароматного кофе…

Следом прозвучали размышления о важности живого общения, которое в последние годы, увы, заменили социальные сети.

Настоящий шквал эмоций вызвала история о больном монахе, который путешествовал автостопом через всю Украину и дальше, до российской Воронежской области, что бы посетить известных в тех краях святой источник, якобы исцеляющий от самых страшных недугов.

Но вместо мирной паломнической поездки монаху пришлось столкнуться с черствостью и равнодушием окружающих людей.

Итогом поездки стало желание поскорее вернуться в стены родного монастыря и больше никогда не покидать приделов маленькой кельи. Кульминацией спектакля стали истории и размышления, связанные с войной на востоке Украины.

Боль потерь, отчаянье, усталость и беспросветность — весь сложный спектр чувств, связанных с нынешними реалиями, удалось передать актерам своему зрителю.

Многие в зале не сдерживали слез. Финальным аккордом стала «светлая-теплая» история про пожилого николаевца Вадима Андреевича Сердцева , который очень любит свой город и на протяжении многих лет сажает в нем деревья, особенно свои любимые каштаны.

Безвозмездно, не ожидая славы и наград, Вадим Андреевич посадил в Николаеве более 19000 саженцев.

И даже серьезная травма- перелом шейки бедра не остановила «народного озеленителя». Едва поправился — продолжил любимое дело.

Едва прозвучали аплодисменты, началось обсуждение спектакля. Зрители спешили поделиться теми чувствами, которые вызвала в их сердцах постановка.

Одни монологи получили полное одобрения зала, другие привели к жаркой дискуссии. А потом состоялось дружеское чаепитие, но и во время его разговоры крутились вокруг театральной постановки.

— Мне давно не интересен классический театр, с известными пьесами и декорациями. – делится впечатлениями режиссер Лариса Калина. Лариса — доцент кафедры культурно-досуговой деятельности Николаевского филиала Киевского национального университета культуры и искусств, арт-терапевт, драма-терапевт, художественный руководитель и режиссер театра-лаборатории «Арт-класс».

– В рамках проекта мы всего за несколько месяцев представили на суд зрителя необычные формы театрального искусства.

Такие как театр-Форум или сегодняшний документальный спектакль. А еще проводили занятия и мастер-классы по Арт-терапии – показали жителям города что значит целительная сила творчества. Источник: izvestia.nikolaev.ua