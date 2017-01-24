Перфоманс четырех стихий: в Николаеве выступят молодые львовские поэты

В субботу, 28 января, в 16:00 в Центральной городской библиотеке им. М.Л. Кропивницкого николаевцев ожидает настоящий перфоманс четырех стихий: 4 молодые львовские поэты соединят воду, землю, огонь и воздух в одном литературном вечере «Стихийные».

Об этом 0512 сообщали организаторы мероприятия.

"Это визуально-поэтический проект трех молодых поэтов из Львова, которые с помощью слова, музыки и видео передают атмосферу и сущность стихийных бедствий. Николаев станет 11-м городом во всеукраинском туре «Стихийные»." - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в каждом новом городе стихию Воды представляет другой человек. Участники объясняют это тем, что вода может находиться в разных состояниях, а потому и имеет разное звучание. Специальный гость Николаева, переменная стихия Воды - замечательная львовская поэтесса Ольга Перехрест.