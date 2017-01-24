Украинскую молодежную экшен-комедию #Selfieparty купила Amazon

24.01.17 19:10Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Amazon купила права на украинскую комедию #Selfieparty, снятую Любомиром Левицким в прошлом году.

Права на украинскую молодежную экшен-комедию #Selfieparty купила Amazon.

Лента, снятая Любомиром Левицким, известным по картинам "Штольня", "Ломбард" и "Тени незабытых предков", успешно прошла в прокате.

Фильм вошел в пятерку лидеров среди отечественных фильмов, собрав 4,58 млн грн.

Премьера #Selfieparty в Украине состоялась 31 марта 2016 года. Фильм начинается с того, что четверо парней оказываются в полицейском участке, где им нужно доказать, что труп карлика, обнаруженный после убойной вечеринки — не их рук дело.

Но поскольку вспомнить после такой пьянки уже ничего нельзя, они кидают клич по интернету, в надежде с помощью selfie c вечеринки выяснить, что же произошло прошлой ночью.

На сайте Amazon фильм можно взять напрокат за $2,99 или купить за $9,99.

Напомним, видеосервис Amazon Prime Video запустился в 200 странах, в том числе и в Украине.

Как сообщалось watcher.com.ua первые полгода месячная подписка для украинских пользователей будет стоить € 2,99 — по такой же цене сервис предлагается в большинстве новых стран. По истечении этого периода цена вырастет до € 5,99.

Новым пользователям Amazon Prime Video предлагает семидневный бесплатный период пользования сервисом.

Чтобы смотреть фильмы, необходима учетная запись Amazon с привязанной банковской картой для оплаты.

Также на Amazon Prime Video можно смотреть популярные фильмы и сериалы по подписке.

Контент на ресурсе преимущественно англоязычный.

Есть субтитры на французском, итальянском, португальском, испанском, русском, однако для небольшого количества видео.

Сервис доступен на Android, iOS, в браузере и на популярных моделях Smart TV от LG и Samsung.

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Вторник, 24.01.2017

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