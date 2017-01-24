Спин-офф популярной космической эпопеи "Звездные войны", фильм 2016 года режиссера Гарета Эдвардса "Изгой-один: Звездные войны. История" заработал в мировом прокате уже более $1 млрд. Об этом сообщает сайт Box Office Mojo.

Суммарный капитал блокбастера в США на 22 января составляет $512,2 млн, а по миру миллиардный рубеж сборов был взят в минувшую субботу.

Создатель киносаги Джордж Лукас снял первый фильм "Звездных войн" в 1977 году.

Всего киноэпопея под его руководством насчитывает шесть эпизодов. В 2012 году режиссер продал франшизу компании Disney за $4 млрд.

Напомним, в начале 2017 года Лукас определился с местом для строительства собственного музея кино, который режиссер решил назвать Музеем искусства повествования.