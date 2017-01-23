Харьковский музыкант Александр Долгов включен в "Блюзовый Зал Славы" Харьковский музыкант Александр Долгов включен в "Блюзовый Зал Славы" как "Великий блюзовый артист из Украины" (Greate Blues Artist). Сообщение об этом размещено на сайте blueshalloffame.com. Кроме того, на сайте размещен сертификат о признании А.Долгова "Послом блюза" в Украине. "Blind Dog Radio" признано "Великой блюзовой радиостанцией в Украине". А.Долгов – лидер харьковской группы "Дождь", исполняющей блюз уже более 25 лет. "Блюзовый Зал Славы" создан в 1999 году в США и определяет выдающихся музыкантов в разных странах мира. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама