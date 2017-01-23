Ани Лорак исключили из списка «Самой красивой — 2016»: причины

Редакция журнала «Viva» решила исключить Ани Лорак из номинантов «Viva! Самые красивые 2016».

Об этом Информатор узнал на сайте журнала.

Редакция журнала «Viva» решила исключить Ани Лорак из номинантов «Viva! Самые красивые 2016».

Об этом Информатор узнал на сайте журнала.

«Уважая общественное мнение и чувства достаточно большой аудитории, которая не поддерживает участие Ани Лорак в номинации, редакционная коллегия приняла решение исключить певицу из номинантов «Viva! Самые красивые 2016«, — говорится на сайте издания.

Ани Лорак эту ситуацию никак не прокомментировала, в отличии от своего продюсера Елены Мозговой, которая написала: «Спасибо Viva».