Скандал вокруг отбора на «Евровидение-2017»: соцсети негодуют

Украинский национальный отбор на "Евровидение-2017" продолжает набирать обороты. 17 января стали известны 24 полуфиналиста, которые будут бороться за возможность представить Украину в Киеве.

Однако соцсети не очень довольны составом участников и говорят, что Украина не займет высокое место в финале (благодаря победе Джамалы место страны в финале "Евровидения-2017" уже гарантировано - ред.), так как выступить на сцене МВЦ хотят многие неизвестные артисты, пишут Украинские новости.

Пока известна лишь часть конкурсных песен исполнителей, поэтому нашлись и те пользователи, которые просят отбросить негативные мысли и дождаться всех композиций отбора и тогда делать выводы.

Полуфиналистами нацотбора стали: группа С.К.А.Й., Арсен Мирзоян, TAYANNA (Татьяна Решетняк), MamaRika, Виталий Козловский, Detach, Пающие трусы, KUZNETSOV, Мила Нитич, O.Torvald, Green Grey, AGHIAZMA, Сальто Назад, ROZHDEN, Vivienne Mort, Анастасия Прудиус, ILLARIA, KADNAY, Роман Веремейчик и группа LUMIERE, Laliko, MELOVIN, LETAY, Panivalkova и Monochromea.