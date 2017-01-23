Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выказал недовольство украинскими СМИ, которые растиражировали его фото «в кустах» с инаугурации Дональда Трампа.

Политик утверждает, что снимки были сделаны «людьми с российскими связями» в тот момент, когда он уже покидал церемонию.

«Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа, но они отказались, зато некоторые из них с радостью распространяют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы», — написал он на своей странице в Facebook

Михаил Саакашвили возмущен своими фото «в кустах» на инаугурации Трампа Михаил Саакашвили возмущен своими фото «в кустах» на инаугурации Трампа 22 января 2017, 15:15 0 0 0 0 0 0 0 Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выказал недовольство украинскими СМИ, которые растиражировали его фото «в кустах» с инаугурации Дональда Трампа.

Политик утверждает, что снимки были сделаны «людьми с российскими связями» в тот момент, когда он уже покидал церемонию.

«Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа, но они отказались, зато некоторые из них с радостью распространяют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы», — написал он на своей странице в Facebook

Михаил Саакашвили возмущен своими фото «в кустах» на инаугурации Трампа Михаил Саакашвили возмущен своими фото «в кустах» на инаугурации Трампа

К своему посту Михаил Саакашвили прикрепил фото, на котором он стоит за высокой травой и смотрит в телефон. Данный снимок сопровождает заголовок «Саакашвили смотрел на инаугурацию из-за забора». Также он разместил под текстом скриншот новости о видео, в котором он запечатлен в аэропорту Нью-Йорка в «нелепой одежде».

Политик уверен, что эти материалы доказывают, что «враги» его боятся.

Бывший губернатор Одесской области заверил своих подписчиков, что в последние несколько недель он контактировал с представителями команды Дональда Трампа, многих из которых он якобы знает лично и с которыми собирается сотрудничать от имени Украины.