Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 января 2017 года подскажет знакам Зодиака любовные тенденции предстоящей недели. Он поможет привлечь желанную любовь и создать крепкие отношения с учетом подсказки звезд.

В настоящее время все настолько заняты работой и другими делами, что на личную жизнь совершенно не хватает времени. Чтобы настроиться на романтичный лад и не упустить судьбоносную встречу, астрологи рекомендуют применять медитацию на раскрытие сердечной чакры.

Многие представители знака Овен на этой неделе рискуют влюбиться и потерять голову. Звезды обещают всем представителям знака массу романтических приключений. Любовный гороскоп советует проявлять аккуратность в выражении своих чувств и желаний и быть менее напористыми, чтобы не спугнуть своего партнера.

Что касается Тельцов, то им не стоит принимать спонтанных решений и совершать необдуманные действия. Эта неделя благоприятна для размышлений, анализа и выводов. Это касается любви, а также различных дел.

Близнецов любовный гороскоп предупреждает: предстоящая неделя не подходит для бурного выражения эмоций и активных действий. Людям, родившимся под таким знаком зодиака, рекомендуется отдать предпочтение романтическим прогулкам на свежем воздухе.

Раки в период с 23 по 29 января могут стать участником любовного треугольника. Звезды предупреждают, что все тайное становиться явным. Если вам есть, чем рисковать, лучше избегать возникновения таких ситуаций.

Львам любовный гороскоп советует быть осторожными в выборе темы для разговоров во время рабочих перерывов. Поскольку любая информация может стать предметом сплетен и зависти. А вот Девам неделя располагает к флирту и новым встречам. При этом не важно, есть у вас партнер или нет.

Весам астрологи рекомендуют задуматься о начале серьезных отношений. Скорпионам же советуют вовремя брать себя в руки. Стрельцам не стоит стоять на месте и ждать перемен, а просто делать то, что нравится и приносит удовольствие. Козероги за свое счастье должны побороться. Отмечается, что если вы хотите иметь такие отношения, о которых мечтаете, любовный гороскоп советует вам действовать без промедления.

Подчеркнем, что Водолеев следующая неделя будет проверять на внимательность и смекалку. Необходимо относиться очень внимательно к словам и жестам партнера, поскольку за привычными фразами может скрываться двоякий смысл.

Перед Рыбами в этот период могут резко проявиться все недовольства партнера по поводу личных отношений. В связи с этим Рыбам нужно быть готовыми к серьезному разговору.