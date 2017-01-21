Во Флориде аллигатор покусал старшего сына Виталия Кличко

Во Флориде старшего сына мэра Киева Виталия Кличко 16-летнего Егора-Даниэля покусал аллигатор.

«Парень на своей страничке в соцсети Facebook выложил фото пораненной руки и написал, что с ним все в порядке, несмотря на произошедшее», - сообщает украинское издание.

На опубликованном фото можно рассмотреть швы на безыменном и среднем пальцах правой руки парня.

По имеющимся данным, сын мэра Киева работает в Национальном парке Эверглейдс в качестве волонтера. В этом заповеднике, расположенном неподалеку от Майами, он ухаживает за аллигаторами.

Отметим, что Национальный парк Эверглейдс на своем официальном сайте приглашает всех желающих попробовать себя в роли zoo keeper (того, кто ухаживает за обитателями парка). При этом в сообщении сразу же приводится предупреждение о том, что поведение животных в дикой природе - непредсказуемо.