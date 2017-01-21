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Брэд Питт переезжает к Кейт Хадсон

21.01.17 19:39Сколько просмотров этой статьи32Сколько комментариев этой статьи0

В Сети не первый день ходят слухи о том, что Брэд Питт после тяжелого разрыва с Анджелиной Джоли нашел утешение в обаятельной не менее знаменитой актрисы Кейт Хадсон.

Брэд Питт уже не в первый раз появился на обложке таблоида Star в компании Кейт Хадсон. Источник издания утверждает, что актер все больше времени проводит в компании знаменитой блондинки и общение их не только дружеское. Более того, отвергнутый женою Брэд собрался переезжать к новой избраннице, и их отношения уже одобрила мама Кейт - Голди Хоун.

По данным издания на днях Брэд ужинал у Кейт в компании ее родителей Голди Хоун и Курта Рассела (отчим Хадсон). Им всем очень комфортно вместе. После ужина Курт играл с Брэдом в бильярд. Как выяснили журналисты, они делились друг с другом разными историями со своей жизни и вообще вели себя как старые друзья.

Также издание отмечает, что Голди Хоун всегда считала Питта отличным парнем и теперь рассказывает своим друзьям, как счастлива с ним ее дочь. Более того, она рада, что ее Кейт помогла актеру прийти в себя после развода со всеми чудовищными сопутствовавшими обвинениями.

Впрочем, поклонникам актера рано радоваться. Представитель звезды фильма «Ярость», комментируя публикацию порталу Gossip Cop, назвал известие о его романе Брэда и Кейт абсолютной ложью.

А вот актер Оливер Хадсон потешается над слухами о романе сестры с экс-супругом Анджелины Джоли. Оливер опубликовал в своем Инстаграм обложку издания Star и написал, что его уже достали набивающийся ему в друзья Питт и помешанная на нем Хадсон.

Напомним, то слухи о романе известных актеров начали появляться в прессе после того, как Кейт во время интервью телеведущему Говарду Стерну пошутила, что не прочь утешить Брэда после развода.

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Суббота, 21.01.2017

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