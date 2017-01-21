Российские ученые разработают методику управления мыслями

Российские ученые научились измерять мыслительные процессы. Исследования продолжатся в течение трех лет. На реализацию проекта Российский научный фонд выделил 18 миллионов рублей (832 000 гривен).

Сотрудники кафедры "Автоматизация, управление и мехатроника" Саратовского государственного технического университета занялись изучением когнитивного шума - мозгового процесса, позволяющего сознанию переключаться между задачами. Ученые считают, что когнитивный шум стимулирует творческие способности людей и создает элемент спонтанности в их поведении.

"Одна из наших главных целей - выяснить, можно ли управлять мнением и решением человека, Ведь когнитивный шум отвечает за то, как человек принимает решения. Соответственно, изучив этот процесс, можно будет понять, возможно ли влиять на мнение человека, и перейти к разработке техники, которая управляется принятым решением, то есть силой мысли" - заявил Александр Храмов.

Результаты исследования могут помочь в создании гаджетов, управляемых силой мысли. Также это может помочь понять, как и почему человек принимает те или иные решения.