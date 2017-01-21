Новый роман Харуки Мураками выйдет в конце февраля 2017 года

Предварительное название книги японского писателя - "Убийство командора"

Новая книга популярного японского писателя Харуки Мураками выйдет в феврале 2017 года. Об этом объявили в издательстве "Синтёся".

Английский вариант названия романа Killing commendatore, что можно перевести как "Убийство командора". Вариант книги на английском языке будет продаваться с 24 февраля. В ней будет два тома.

Последний роман Мураками "Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий" вышел в 2013 году. В 2014 году вышел сборник рассказов "Мужчины без женщин".

67-летний Харуки Мураками - один из самых популярных современных писателей мира, он неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе.

Произведения японца переведены более чем на 40 языков. Среди самых популярных романов писателя - "Норвежский лес", "Кафка на пляже", "1Q84