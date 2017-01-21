Верхний банер

Новый роман Харуки Мураками выйдет в конце февраля 2017 года

21.01.17 12:38Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Предварительное название книги японского писателя - "Убийство командора"

Новая книга популярного японского писателя Харуки Мураками выйдет в феврале 2017 года. Об этом объявили в издательстве "Синтёся".

Английский вариант названия романа Killing commendatore, что можно перевести как "Убийство командора". Вариант книги на английском языке будет продаваться с 24 февраля. В ней будет два тома.

Последний роман Мураками "Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий" вышел в 2013 году. В 2014 году вышел сборник рассказов "Мужчины без женщин".

67-летний Харуки Мураками - один из самых популярных современных писателей мира, он неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе.

Произведения японца переведены более чем на 40 языков. Среди самых популярных романов писателя - "Норвежский лес", "Кафка на пляже", "1Q84

Похожие новости

08.01.17 13:07В "Укравтодоре" рассказали о ситуации на дорогах страны из-за непогоды

31.08.15 21:56Бюрократия сдерживает украинские войска в Донбассе – The Independent

06.03.13 19:20Николаевцы сами будут выбирать за какую именно квартиру платить налог на недвижимость

09.09.10 23:09Говоря о Боге

17.03.10 07:06Цены на лекарства и "радетели горожан" (дополнено)

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 21.01.2017

Закругление верхнее-левое

14:36Николаевский «Судостроитель» с весны хочет играть на стадионе в парке «Победа»

14:27Патрульные Николаева приняли участие во флешмобе в поддержку ветеранов (ВИДЕО)

14:25Ушел из жизни Василий Ключник - легендарный генерал-реформатор украинской милиции

14:05Назад в 90-е: на Николаевщине массово пропадают канализационные люки

13:56В Одессе задержали 20 тонн зараженного киви

13:46С 1 января украинцы могут оформить пенсию вне зависимости от места проживания

13:30Николай Брюханов. Два года светлой памяти

13:15Сегодня Савченко собирает акцию протеста на Майдане

13:03Как не стать жертвой карманников в час пик: ТОП-5 советов

12:43Названы смертельные болезни, которые люди путают с простудой

12:38Новый роман Харуки Мураками выйдет в конце февраля 2017 года

12:26Некоторые маршрутки Николаева уже начали ездить с GPS

12:09Календарь для доллара: в мае рост, в декабре падение

12:01Из купленного в интернете яйца женщина вырастила страуса (ВИДЕО)

11:46В Киеве застрелили адвоката

11:46На Николаевщине добычей воров стали кабель, забор и продукты питания

11:37В Италии 16 детей погибли, оказавшись заблокированными в горящем автобусе

11:32Солдаты ВСУ и МВД Украины рассказали, как их командиры продают боеприпасы и сдают позиции (ВИДЕО)

11:26Во Львовской области горел храм XIX века (ВИДЕО)

11:24За сливочное масло, сделанное в Николаевской области, продавцу влепили штраф

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

07.01.17 14:442020

В Николаеве верующие совершили Рождественский крестный ход

Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области

07.01.17 14:581670

Николаевские спасатели помогли медикам через снега добраться к больному малышу

07.01.17 15:001860

Знаменитый повар Джейми Оливер закрывает шесть ресторанов

07.01.17 15:064650

Николаев освобождается от снежного плена

Самые читаемые

17.01.17 18:0015780

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

08.01.17 11:2711230

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:338170

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

11.01.17 20:065590

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама